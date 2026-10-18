भाजपा विधायक के घर पिटाई मामला: मुरादाबाद पुलिस की जांच दस दिन से ठप; दिल्ली में रामू की हालत फिर बिगड़ी

बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुशांत सिंह के रतूपुरा स्थित आवास में तीन युवकों की पिटाई के आरोपों की जांच जस की तस है। दस दिन बीतने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस का पूरा फोकस रामू के घर जाने वाले लोगों को रोकने पर है। उधर, दिल्ली में अस्पताल में भर्ती रामू की हालत फिर बिगड़ गई है।

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रामू की पत्नी ज्योति का दावा है कि उनकी दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार इलाज कराने के बाद कार्रवाई कराने की बात कह रहा है जबकि परिवार ने पहले ही दिन तहरीर दे दी थी। डिलारी की शांति कुंज कॉलोनी निवासी राजू, अतुल और लविश के मकान आस-पड़ोस में हैं।रामू का इलाज दिल्ली में चल रहा है जबकि बाकी दो रतूपुरा स्थित अस्पताल में भर्ती हैं। रामू की मां ने नौ अक्तूबर को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इस घटना को दस दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक न तो किसी से पूछताछ की गई और न ही किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती रामू की हालत शनिवार को फिर बिगड़ गई। रामू की पत्नी का दावा है कि उसके पति की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों के संपर्क में पुलिस है लेकिन परिवार ने पहले रामू का इलाज कराने की बात कही है।वह इलाज कराने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज कराने को कह रहे हैं। उधर रामू की बहन, मां और परिवार के अन्य लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।