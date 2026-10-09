रामलीला : अहिल्या उद्धार का मंचन देख भाव-विभोर हुए दर्शक

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मंचन के दौरान दिखाया गया कि राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद श्रीराम और लक्ष्मण भ्रमण करते हुए अहिल्या के पास पहुंचते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इसके बाद महामुनि विश्वामित्र के साथ दोनों जनकपुर पहुंचते और यहां भ्रमण करते हैं। पुष्प वाटिका में श्रीराम सीता के मन को भा जाते हैं। रामलीला मंचन के दौरान बीच-बीच में श्रीराम के जयकारों की गूंज रही। इस अवसर पर व्यवस्था में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष धीरज कुमार बिश्नोई, निर्देशक सुधीर कुमार बिश्नोई, कोषाध्यक्ष नवनीत पहलवान, इंद्रजीत सिंह बिश्नोई, सुशील नंबरदार, पिंटू बिश्नोई, प्रदीप बिश्नोई, सनी बिश्नोई, डॉ. जितेंद्र सिंह, अंकित शर्मा, विजय चौहान सीटू, त्रिवेद कुमार आदि रहे।

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कांठ। श्री रामलीला मंचन अस्थायी समिति के तत्वावधान में नगर में चल रही रामलीला में बृहस्पतिवार को कलाकारों ने अहिल्या उद्धार, पंडालीला, जनकपुर भ्रमण और पुष्प वाटिका का मंचन किया। इसे देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए।