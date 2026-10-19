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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Railways' 'war room' is ready; major stations in the division will be monitored 24/7

Moradabad News: रेलवे का वार रूम तैयार, मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगी 24 घंटे नजर

Mon, 19 Oct 2026 02:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:49 AM IST
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Railways' 'war room' is ready; major stations in the division will be monitored 24/7
सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी सूचना
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अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। रेलवे ने मंडल कार्यालय की नई कंट्रोल बिल्डिंग में वार रूम तैयार किया है। इसके माध्यम से मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वार रूम में बैठकर प्लेटफॉर्म, यात्रियों की आवाजाही और अन्य प्रमुख यात्री क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।


निगरानी व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए वार रूम में कर्मचारियों की शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है।

रविवार को डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने इस वार रूम का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि त्योहारों पर सतर्कता बढ़ाने के लिए वार रूम सक्रिय है। सिर्फ मंडल मुख्यालय ही नहीं बल्कि बड़ौदा हाउस और रेलवे बोर्ड तक मॉनिटरिंग की जा रही है। मंडल के अधिकारी भी निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहां ड्यूटी करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में किसी संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा संबंधी समस्या का पता चलने पर संबंधित स्टेशन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीआरएम ने कैमरों से हो रही मॉनिटरिंग देखी और तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की।
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