फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Proposal for a four-lane bridge over the Gangan River is with the administration.

Moradabad News: शासन के पाले में गांगन नदी पर फोरलेन पुल का प्रस्ताव

Sun, 30 Aug 2026 02:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Proposal for a four-lane bridge over the Gangan River is with the administration.
- फोरलेन पुल के निर्माण पर एमडीए खर्च करेगा 35 करोड़ रुपये
विज्ञापन

- मलकद्दा गांव के लोगों को लकड़ी के पुल जाएगा छुटकारा
- कांठ रोड से सीधा जुड़ जाएगा नया मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। गांगन नदी पर बनने वाले फोरलेन पुल का प्रस्ताव शासन के पाले में है। फोरलेन पुल के निर्माण से नया मुरादाबाद कांठ रोड सीधा जुड़ जाएगा। साथ ही मलकद्दा गांव के लोगों को लकड़ी के पुल से छुटकारा भी मिल जाएगा।
नया मुरादाबाद, आवास विकास परिषद की बुद्धि विहार काॅलोनी, शिवालिक आवासीय योजना और कांठ रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकास प्राधिकरण ने पुल निर्माण का प्रस्ताव सेतु निगम के माध्यम से शासन को भेजा है। एमडीए के अफसरों के मुताबिक प्रस्तावित पुल करीब 179 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा होगा। इसके निर्माण पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे कांठ से नया मुरादाबाद की रहा आसान हो जाएगी।
विज्ञापन

अभी कांठ रोड से नया मुरादाबाद जाने के लिए सोनकपुर फ्लाईओवर के रास्ते दिल्ली रोड होकर जाना पड़ता है।
गांगन नदी पर फोरलेन पुल बनने से सीधे हर्बल पार्क तक पहुंचने में आसानी होगी। वहीं शिवालिक आवासीय योजना के तहत आने वाले डिडौरा, डिडौरी, रसूलपुर सुनवाती, फाजलपुर, आंबेडकर गांव समेत करीब 11 गांवों को नया मुरादाबाद से जुड़ जाएंगे। अभी फाजलपुर और आंबेडकर गांव के लोग गांगन नदी पार करने के लिए लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

एमडीए वीसी अनुभव सिंह ने बताया कि नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास गांगन नदी पर फोरलेन पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed