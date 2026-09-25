Moradabad News: बुद्धि विहार, असालतपुरा समेत कई इलाकों में बिजली गुल, लोग परेशान

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आवास विकास-1, आवास विकास-2, सर्किट हाउस, सेक्टर-7ए, सेक्टर-7बी, सेक्टर-6, ईदगाह, लाजपत नगर, असालतपुरा, भूड़े का चौराहा और रामलीला ग्राउंड समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुल रही। सुबह के समय हुई कटौती का सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ा। कई घरों में पानी भरने और दूसरे जरूरी कामों के लिए लोगों को बिजली आने का इंतजार करना पड़ा। विभाग की ओर से बिजलीघर में अनुरक्षण कार्य के चलते कटौती की गई। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आवास विकास-1 और बुद्धि विहार बिजलीघर में मेंटेनेंस का काम किया गया।झब्बू का नाला क्षेत्र में रातभर अंधेराउधर, दौलतबाग बिजलीघर क्षेत्र के झब्बू का नाला इलाके में बुधवार रात करीब आठ बजे ट्रांसफार्मर फुंकने से बिजली गुल हो गई। रातभर आपूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों को अंधेरे और मच्छरों के बीच रात गुजारनी पड़ी। कुछ घंटे बाद इन्वर्टर भी जवाब दे गए। पंखे-कूलर बंद होने से गर्मी में लोग बेहाल रहे। बिजली नहीं होने से पानी की किल्लत भी रही और सुबह घरेलू कामकाज भी प्रभावित हुआ। एसई प्रशांत कुमार ने बताया कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर दूसरा लगाने का काम करा दिया गया है। क्षेत्र में दोपहर तक बिजली आपूर्ति सुचारू हो गई।