Moradabad News: विधानसभा चुनाव लड़ेगी परशुराम संघर्ष समिति, सभी छह सीटों में उतारेगी प्रत्याशी

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- संगठन का किया जाएगा विस्तार, चुनाव में संगठन की भूमिका पर भी मंथनअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। भगवान परशुराम संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव लड़ेगी। समिति जिले की सभी छह सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। चुनाव से पहले समिति का विस्तार किया जाएगा। अधिक से अधिक सदस्य जोड़े जाएंगे। यह निर्णय परशुराम संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया।भगवान परशुराम संघर्ष समिति की रविवार को लाइनपार स्थिति एक बैंक्वेट हॉल में बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी। पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार पर चर्चा की। साथ ही विधानसभा चुनाव में संगठन की भूमिका पर भी मंथन किया गया। समिति के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती, एकजुटता और समाज के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना समिति की प्राथमिकता है। संगठन का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों को साथ जोड़ने और समाज की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए सभी पदाधिकारियों को मिलकर कार्य करना होगा। चुनाव से पहले संगठन का विस्तार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि समिति विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जिले की सभी छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पदाधिकारियों ने बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, आपसी समन्वय बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक तैयारियों और समाज से जुड़े विषयों पर भी विचार रखे गए। इस दौरान दुष्यंत कौशल, वाशु शर्मा, जितेंद्र शुक्ला, राजकुमार शर्मा, निखिल शर्मा, विपिन शर्मा, अवधेश शर्मा, रजत श्रोत्रिय, सूर्या शर्मा, अभिषेक भारद्वाज आदि मौजूद रहे।