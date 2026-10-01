Moradabad News: पुलिया बंद होने से 50 किसानों की डूबी धान की फसल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:32 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:32 AM IST
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मूंढापांडे। सिहोराबाजे में प्लाॅटिंग करने वालों ने पुलिया बंद कर दी। इससे बारिश के साथ घरों का पानी खेतों में भर गया। इसमें 50 किसानों की करीब दो सौ बीघा धान की फसल डूब गई। बुधवार को सिहोराबाजे के पास किसानों ने प्रदर्शन कर पुलिया खोलने की मांग की।
किसानों का कहना है कि गांव के पास प्लाॅटिंग करने वालों ने पुलिया के पाइपों पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। जिससे घरों का पानी खेतों में जा रहा है और तीन दिन मूसलाधार बारिश से रामौतार, मोहन लाल, श्याम लाल, प्रेम सिंह, मलखान सिंह, सुशील, असगर सहित 50 किसानों के दो सौ बीघे धान की फसलें डूब गई है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन कर पुलिया से पानी निकासी शुरू कराने की मांग की। प्रधान (प्रशासक) चरनदास ने बताया कि बारिश के बाद तालाबों और घरों का पानी इस पुलिया से निकलता है। प्लाॅटिंग करने वालों से पुलिया खोलने को कहा गया है।
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किसानों का कहना है कि गांव के पास प्लाॅटिंग करने वालों ने पुलिया के पाइपों पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। जिससे घरों का पानी खेतों में जा रहा है और तीन दिन मूसलाधार बारिश से रामौतार, मोहन लाल, श्याम लाल, प्रेम सिंह, मलखान सिंह, सुशील, असगर सहित 50 किसानों के दो सौ बीघे धान की फसलें डूब गई है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन कर पुलिया से पानी निकासी शुरू कराने की मांग की। प्रधान (प्रशासक) चरनदास ने बताया कि बारिश के बाद तालाबों और घरों का पानी इस पुलिया से निकलता है। प्लाॅटिंग करने वालों से पुलिया खोलने को कहा गया है।
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