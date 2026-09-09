Moradabad News: कांशीराम कॉलोनी खाली कराने का किया विरोध

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नगर पालिका के कर्मचारियों ने चिह्नित किए गए 36 आवासों पर नोटिस चस्पा करने का प्रयास किया तो महिलाओं ने इसका विरोध कर कर्मचारियों को वापस लौटा दिया। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार खरवार को दे दी है।अधिशासी अधिकारी का कहना है कि कॉलोनी के अधिकांश भवन जर्जर हो गए हैं। इसलिए उसमें रहने वाले परिवारों को हादसे से बचाने के लिए उनको खाली कराना जरूरी है। उन्होंने नोटिस न लेने पर संबंधित कॉलोनी के लोगों को डाक से भिजवाने के निर्देश दिए हैं।उधर, कॉलोनी के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर कॉलोनी को खाली कराने का विरोध किया। उनका कहना था कि उन्हें आसरा कॉलोनी के जिन कमरों में शिफ्ट कराया जा रहा है उनमें न तो बिजली है और न ही पानी की सुविधा है। उनमें उनका पूरा परिवार वहां नहीं रह सकता है।