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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   On the second day of the Paryushan festival, 'Uttam Mardav Dharma' (the virtue of supreme humility) was observed in Jain temples.

Moradabad News: पर्यूषण पर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म मनाया

Fri, 18 Sep 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 18 Sep 2026 02:12 AM IST
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On the second day of the Paryushan festival, 'Uttam Mardav Dharma' (the virtue of supreme humility) was observed in Jain temples.
कुंदरकी। पर्यूषण पर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म मनाया गया। वहीं अष्टद्रव का थाल सजा के जैन मंदिरों में भगवान सुपार्श्वनाथ के गर्भ कल्याण का पूजन किया गया। शाम को भक्तों ने सामूहिक आरती और भगवान की भक्ति अर्चना की।
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बृहस्पतिवार को श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरियाना में अनिल जैन, सजल जैन, प्रियांशु जैन, आयुष जैन ने भगवान जिनेंद्र को मस्तक पर उठाकर पांडुकशिला पर विराजमान कराया और स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया।
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इसके अलावा कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर मेें अर्पित जैन ने भक्तों ने विशेष पूजा-अर्चना की। नगर के ही मुख्य बाजार स्थित श्री अजितनाथ जिन चैत्तालय मे कुलवंत राय जैन, अंकुर राय जैन व ऋषभ जैन ने शांतिधारा, नित्य नियम पूजन व भगवान का अभिषेक किया। कुलवंत राय जैन ने बताया कि मान, अहंकार व कषाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म है। शाम को मंदिरों मे महाआरती, की गई। फोटो संख्या पांच और छह भेजे गए हैं।
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