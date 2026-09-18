Moradabad News: पर्यूषण पर्व के दूसरे दिन जैन मंदिरों में उत्तम मार्दव धर्म मनाया

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बृहस्पतिवार को श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरियाना में अनिल जैन, सजल जैन, प्रियांशु जैन, आयुष जैन ने भगवान जिनेंद्र को मस्तक पर उठाकर पांडुकशिला पर विराजमान कराया और स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया।इसके अलावा कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर मेें अर्पित जैन ने भक्तों ने विशेष पूजा-अर्चना की। नगर के ही मुख्य बाजार स्थित श्री अजितनाथ जिन चैत्तालय मे कुलवंत राय जैन, अंकुर राय जैन व ऋषभ जैन ने शांतिधारा, नित्य नियम पूजन व भगवान का अभिषेक किया। कुलवंत राय जैन ने बताया कि मान, अहंकार व कषाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म है। शाम को मंदिरों मे महाआरती, की गई। फोटो संख्या पांच और छह भेजे गए हैं।