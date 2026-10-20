Moradabad News: अधिकारियों ने किया मेला स्थल का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा

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सोमवार को दशहरा के त्योहार पर वैश्य अपने बही खातों, पंडितों के द्वारा शास्त्रों और क्षत्रियों के द्वारा इस अवसर पर शस्त्र पूजन किया जाएगा। वहीं कांठ में चेतरामपुर मार्ग पर मेला स्थल में दुकानें सोमवार से ही लगनी प्रारंभ हो गई थी। एसडीएम मयंक कुंडू, सीओ सुनीता दहिया ने भी मेला स्थल का दौरा किया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी राहुल राघव ने मेला ड्यूटी में लगाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था को निर्देश दिए। मेला कमेटी ने भी मेले की व्यवस्था को बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए हैं। मेले में कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी सेवा सत्कार शिविर लगाए जाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम ने भी मेला स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नगर पंचायत के कर्मचारियों को साफ-सफाई, पानी आदि की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिसके बाद नगर पंचायत कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर मेला स्थल और उसके आसपास साफ-सफाई की।

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कांठ। दशहरा मेले की सभी तैयारियां आयोजक कमेटी की ओर से पूरी कर ली गई हैं। नगर व क्षेत्र में विजय दशमी (दशहरा) का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। मेला स्थल पर दुकानें सजाई जाने लगी हैं। वहीं सफाई अभियान चलाकर मेला स्थल की सफाई भी कराई गई है।