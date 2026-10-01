Moradabad News: विपक्षियों को फंसाने के लिए निसार ने ही खुद को मारी थी गोली

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कांठ। रुपयों के लेन-देन के विवाद में विपक्षियों को फंसाने के लिए छजलैट के मुस्तफापुर खंडसाल निवासी निसार ने तमंचे से खुद ही अपने पैर में गोली मारी थी। जांच में गढ़ी गई झूठी कहानी का खुलासा हो गया। पुलिस ने बुधवार को निसार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि छजलैट के मुस्तफापुर खंडसाल निवासी निसार ने 21 सितंबर को छजलैट थाने में दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया था कि वह घर में सोया था। रात करीब 12 बजे डिलारी के गांव ढकिया का उमर अली मुस्तफापुर खंडसाल के ही रहने वाले अपने साथी फुरकान के साथ उसके घर में घुस आया। आरोप लगाया था कि उमर अली ने सोते हुए उसके सिर पर तमंचा लगा दिया था। मामला झूठा मिलने पर बुधवार को पुलिस ने निसार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में निसार ने खुद स्वीकारा है कि उसने उमर अली और फुरकान को फंसाने के लिए खुद ही तमंचे से अपने बाएं पैर में गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।