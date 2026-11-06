Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Nine female teachers who helped children achieve proficiency were honored.

Moradabad News: बच्चों को निपुण बनाने वाली नौ शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान

Fri, 06 Nov 2026 02:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Nine female teachers who helped children achieve proficiency were honored.
मुरादाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निपुण बनाने वाली जिले की नौ शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि इसमें एक शिक्षामित्र भी शामिल हैं। मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने शिक्षिकाओं के नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति की सराहना की।
विज्ञापन

वहीं, प्राथमिक स्कूल पीपल गांव भगतपुर टांडा की शिक्षामित्र रेखा रानी, प्राथमिक स्कूल छजलैट की शिक्षिका रूपा देवी, प्राथमिक स्कूल अदलपुर डिलारी की संयोगिता, प्राथमिक स्कूल विजयरामपुर ठाकुरद्वारा की अमलेश कुमारी, प्राथमिक स्कूल झांझनपुर नगर क्षेत्र की रोशनी वर्मा, प्राथमिक स्कूल मोहम्मदपुर बस्तौर कुंदरकी की नूरीन असलम, प्राथमिक स्कूल रफतपुर मूंढापांडे की लता ठाकुर व जूनियर हाईस्कूल मंगूपुरा कंपोजिट मुरादाबाद ग्रामीण की मेहजबी नाज को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

बीएसए का कहना है कि निपुण लक्ष्य को हासिल करना शिक्षिकाओं की मेहनत, नियमित अभ्यास, रोचक शिक्षण विधियों व अभिभावकों के सहयोग से संभव हुआ है। शिक्षिकाओं ने बच्चों में पढ़ने, लिखने और समझकर सीखने की रुचि पैदा की, जिससे विद्यालय के शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed