Moradabad News: बिलारी बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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शनिवार दोपहर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हॉल के निकट आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा पहुंचे। उन्होंने तहसील बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष आफाक हुसैन,महासचिव परमजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस,कनिष्ठ उपाध्यक्ष फहीमुद्दीन, अभिषेक शर्मा और राहुल देव, संयुक्त सचिव विजयवीर सिंह, मोहम्मद उस्मान और इकबाल अहमद,कोषाध्यक्ष शिवानी, सदस्य वरिष्ठ कार्यकारिणी मोहम्मद तबरेज, मोहित सिंह, वेदराम सिंह, अवधेश शर्मा, मनोज कुमार और संजीव कुमार के अलावा छह कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई।समारोह में बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष कमाल अकबर, एल्डर कमेटी के सचिव रामकुंवर सिंह यादव, बार के चुनाव अधिकारी नबाव हुसैन, दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, उपाध्यक्ष अंजार हुसैन, महासचिव कपिल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा, अधिवक्ता एकता मंच के आदेश सक्सेना, मोहम्मद अयाज, मोहम्मद आरिफ पाशा,प्रमोद कुमार शर्मा, भगवान सरन माथुर, चेतन्यपाल सिंह, एसडीएम प्रिंस वर्मा, तहसीलदार धीरेश कुमार सिंह आदि ने विचार रखे। समारोह की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह और संचालन निवर्तमान सचिव सुनील कुमार ने किया।प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा ने बार काउंसिल की ओर से वकीलों के कल्याण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सलाह दी कि वह सभी बार सदस्यों को साथ लेकर चलें। इस दौरान बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों ने बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चलने तथा बार संगठन की एकता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया।