यूपी: इन पांच सीटों पर तुरुप का इक्का हैं तुर्क, इनके बाद नहीं कोई बड़ा चेहरा; सियासी पिच पर उतरेंगे शमी?

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी के सियासत में उतरने की कयासबाजी के बीच तुर्क बिरादरी चर्चाओं में है। मंडल की पांच विधानसभा सीटों पर तुर्क का सिक्का चलता है। इन सीटों पर लंबे समय से सपा का कब्जा है।

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किसी भी पार्टी के लिए तुर्क किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं हैं। माना जाता है कि जिस भी पार्टी या प्रत्याशी को इनका समर्थन मिला उसकी जीत तय है। यही कारण है कि इन सीटों पर बढ़त बनाने के लिए भाजपा अब सपा की काट ढूंढने में लगी है। विज्ञापन



मंडल में विधानसभा की सात सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अमरोहा, संभल, कुंदरकी, मुरादाबाद देहात, रामपुर, नगीना और नजीबाबाद सीट शामिल हैं। किसी भी पार्टी के लिए तुर्क किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं हैं। माना जाता है कि जिस भी पार्टी या प्रत्याशी को इनका समर्थन मिला उसकी जीत तय है। यही कारण है कि इन सीटों पर बढ़त बनाने के लिए भाजपा अब सपा की काट ढूंढने में लगी है।मंडल में विधानसभा की सात सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अमरोहा, संभल, कुंदरकी, मुरादाबाद देहात, रामपुर, नगीना और नजीबाबाद सीट शामिल हैं।

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