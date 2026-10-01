फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   'Mission Sampoorna Samadhan' launched; 20 cases resolved within 24 hours

Moradabad News: मिशन संपूर्ण समाधान शुरू, 24 घंटे में 20 मामलों का निस्तारण

Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
'Mission Sampoorna Samadhan' launched; 20 cases resolved within 24 hours
- जनसुनवाई के महत्वपूर्ण मामलों का मिशन संपूर्ण समाधान के तहत हो रहा निस्तारण
विज्ञापन

- चारों तहसीलों के पांच-पांच प्रकरणों का किया गया निस्तारण
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। डीएम अनुनय झा ने तहसीलों में मिशन संपूर्ण समाधान की पहल की है। इसके तहत जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाएगा। बुधवार को ऐसे 20 मामलों का निस्तारण किया गया।

डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि तहसीलों में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरण, जो राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित हैं, उनका भी संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। बुधवार को मिशन संपूर्ण समाधान के तहत चारों तहसीलों के पांच-पांच मामलों का समाधान किया गया। ये मामले पूर्ति विभाग, समाज कल्याण, राजस्व विभाग से संबंधित रहे। डीएम ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का स्थलीय सत्यापन एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करते हुए शिकायतकर्ता को राहत प्रदान की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed