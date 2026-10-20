फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Meritorious student Uditi becomes the station in-charge of Kundarki police station for a day

Moradabad News: मेधावी छात्रा उदिति बनीं एक दिन की कुंदरकी थाना प्रभारी

Tue, 20 Oct 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Meritorious student Uditi becomes the station in-charge of Kundarki police station for a day
कुंदरकी। मिशन शक्ति अभियान के तहत हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 में जनपद की मेरिट सूची में नौवें स्थान पर रही छात्रा उदिति शर्मा पुत्री संजय शर्मा ने एक दिन के लिए कुंदरकी थाने कमान संभाली। उदिति ने सबसे पहले जनसुनवाई की और एक महिला उत्पीड़न के एक मामले का समाधान भी कराया। इसके बाद थाने में अभिलेखों का रखरखाव देखा और मिशन शक्ति कार्यालय, थाना कार्यालय, माल गृह, हवालात, भोजनालय, महिला बैरक, महिला सहायता डेस्क आदि निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। इसके बाद उदिति शर्मा ने दल-बल के साथ कुंदरकी नगर और ग्रामीण क्षेत्र का भी भ्रमण किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। नगर के गूलड़ तिराहे पर चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को हिदायत ली कि यातायात के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर किसान पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मुताहिर अली खान, राजकीय हाईस्कूल हुसैनपुर छिरावली की शिक्षिका बबीता महरोत्रा, थानाध्यक्ष हम्बीर सिंह जादौन समेत अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed