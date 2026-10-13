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Moradabad News: पत्नी से विवाद में युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती

Tue, 13 Oct 2026 02:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 13 Oct 2026 02:49 AM IST
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Man consumes poison following dispute with wife; hospitalized.
ठाकुरद्वारा। गांव अब्दुल्लापुर लेदा निवासी 26 वर्षीय युवक ने पत्नी से विवाद में सोमवार को जहर खा लिया। वह अस्पताल में भर्ती है। उसने पत्नी पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है।
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पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवक के बयान दर्ज किए। युवक के मुताबिक उसकी शादी करीब सात वर्ष पूर्व गांव भगियावाला निवासी युवती के साथ हुई थी। पत्नी जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। जमीन नाम न होने पर वह नाराज होकर मायके में रहने लगी। सोमवार को गांव अब्दुल्लापुर लेदा में एक धार्मिक कार्यक्रम में आई थी, तभी उसे जबरन जहर खिला दिया। फिर चली गई। कोतवाल का कहना है कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।
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