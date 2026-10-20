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Moradabad News: प्रस्तावित मतदान केंद्रों और बूथों की सूची जारी

Tue, 20 Oct 2026 02:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:41 AM IST
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List of proposed polling stations and booths released
- 23 अक्तूबर तक तक मांगी गई आपत्ति-सुझाव
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- दो नवंबर को केंद्रों-बूथों की फाइनल सूची होगी जारी
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रशासन ने जिले के मतदान केंद्रों और बूथों का सत्यापन करने के बाद प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। प्रस्तावित सूची में 2685 बूथ और 1208 आठ केंद्र शामिल किए गए हैं। जिस पर 23 अक्तूबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद दो नवंबर को फाइनल सूची जारी दी जाएगी।

एसएसआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) का कार्यक्रम जारी होने के बाद दो दिन में जिले के बूथों का सत्यापन कर लिया गया। सोमवार को डीएम अनुनय झा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतदान केंद्रों और बूथों की संख्या पर चर्चा के बाद प्रस्तावित सूची जारी कर दी गई। डीएम ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिसे जनसामान्य और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची देख सकते हैं। यदि किसी को सूची के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह 23 अक्तूबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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