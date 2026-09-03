फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Letter sent to the General Manager of the Transport Corporation regarding the renovation of the roadways bus station, which has been closed for 19 years.

Moradabad News: 19 साल से बंद पड़े रोडवेज बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक को भेजा पत्र

Thu, 03 Sep 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 03 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Letter sent to the General Manager of the Transport Corporation regarding the renovation of the roadways bus station, which has been closed for 19 years.
ठाकुरद्वारा। लोगों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए बनाया रोडवेज बस स्टेशन खस्ता हालत में है। इस संबंध में परिवहन निगम मुरादाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक ने परिवहन निगम लखनऊ के प्रधान प्रबंधक को पत्र भेजकर रोडवेज बस स्टेशन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उसका जीर्णोद्धार कराने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2007 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में ठाकुरद्वारा से चार किमी दूर मुंशीगंज में रोडवेज बस स्टेशन का शिलान्यास तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव ने किया था। जो 19 वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सका है। शिलान्यास के बाद रोडवेज बस स्टेशन की चहारदीवारी बनाई गई और एक कमरा वहां बना दिया गया लेकिन अभी तक वहां से रोडवेज की बसों का संचालन नहीं हो सका है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और संगठन इस रोडवेज बस स्टेशन को शुरू करने की मांग समय-समय पर करते रहते हैं लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता ने इस मामले को कई बार उठाया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने भी इस बारे में मुख्यमंत्री और प्रदेश के परिवहन मंत्री से मिलकर रोडवेज बस स्टेशन को शुरू कराने की मांग की है लेकिन अभी तक रोडवेज बस स्टेशन शुरू नहीं हुआ है वहां पर जंगल जैसी स्थिति दिखाई देती है। अब परिवहन निगम मुरादाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक ने विभाग के प्रधान प्रबंधक लखनऊ को पत्र भेजकर रोडवेज बस स्टेशन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि इस समय रोडवेज बस स्टेशन के सामने फोरलेन हाईवे का निर्माण चल रहा है। स्टेशन के अंदर बसों के आने-जाने के लिए वहां पर पुलिया का निर्माण होना जरूरी है। वहीं बस स्टेशन जंगल जैसी है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने प्रधान प्रबंधक से मुख्यालय से किसी वस्तुविद को भेज कर रोडवेज बस स्टेशन के पुनर्निर्माण का एस्टीमेट बनवाने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed