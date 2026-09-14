Moradabad News: मलकपुर सैमली के जंगल में लगे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

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क्षेत्र के गांव मलकपुर सैमली के जंगल में मजार के पास तेंदुआ पकड़ने के लिए गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया गया था। रविवार की सुबह जंगल में कार्य करने के लिए गए लोगों ने पिंजरे में तेंदुआ कैद देखा। तेंदुआ लोगों को देखर गुर्राने लगा। वह बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। पिंजरे की रॉड से टकराकर उसका मुंह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पिंजरे को वाहन में लाद कर अपने साथ डियर पार्क ले गई।तेंदुए को देखने के लिए उमड़ा ग्रामीणों का हुजूमडिलारी। रविवार को पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को देखने व उसकी वीडियो बनाने वालों ग्रामीणों का हुजूम टूट पड़ा। वन विभाग की टीम को पिंजरे के ऊपर हरे रंग कर तिरपाल डाल कर ढकना पड़ा। भीड़ को हटाने में वन विभाग की टीम को पसीने छूट गए। संवादनोट- इस खबर की फोटो ट्रैक पर क्रम संख्या एक से पांच तक हैं।