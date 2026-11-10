Moradabad News: सबदलपुर बाड़ीवाला में दिखा तेंदुआ, दहशत

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कांठ के पट्टीवाला सहित अन्य स्थानों के किसान सोमवार को सबदलपुर बाड़ीवाला स्थित अपने खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ दूरी पर खेत में तेंदुए को बैठा देखा। इसके बाद वहां किसानों की भीड़ लग गई। काफी देर तक खेत में बैठे रहने के बाद तेंदुआ वहां से चला गया।राजकुमार सिंह, सुरेश कुमार, अशोक नंबरदार, रूप सिंह, धर्मपाल सिंह, अमर सिंह, विनोद नंबरदार, प्रमोद कुमार, अरविंद जॉनी, महेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह आदि किसानों ने प्रदर्शन करते हुए वहां पिंजरा लगवाने की मांग की। साथ ही तेंदुए की मौजूदगी के बारे में वन विभाग के अधिकारियों को बताया।किसानों का कहना है कि इन दिनों खेतों में काम हो रहे हैं, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी के चलते खेतों तक पहुंचना भी जोखिम भरा हो गया है। पिछले आठ दिन से लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने तेंदुए को पकड़ने के लिए किसानों को पिंजरा लगवाने के लिए आश्वासन दिया।