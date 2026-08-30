Moradabad News: फरीदनगर और सरकड़ा करीम में भी दिखाई दिया तेंदुआ

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बैजनाथपुर में नलकूप के पास शाम को तेंदुआ दिखने से मची खलबलीठाकुरद्वारा। गांव बैजनाथपुर के पास शनिवार को तेंदुआ दिखने से खलबली मच गई। एक महीने पहले गांव से कमालपुरी खालसा जाने वाले मार्ग पर खालिया नदी की पुलिया के पास एक मृत तेंदुआ मिला था। शाम को करीब 6:00 बजे गांव बैजनाथपुर से अब्दुल्लापुर लेदा जाने वाले खड़ंजा मार्ग पर 50 मीटर दूर नलकूप के पास तेंदुआ खड़ा हुआ दिखाई दिया। तेंदुआ दिखने से इस मार्ग पर काफी देर तक आवागमन बंद रहा। गांव के प्रशासक महेश सिंह ने बताया कि तेंदुआ गांव के आसपास रोजाना कभी पश्चिम तो कभी दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है। कमालपुरी खालसा के श्मशान के पास कीकर का वन है और उसमें गिलोय की बेल बड़े पैमाने पर फैल गई है जिससे वहां बड़ा वन जैसा लगता है। उनका दावा है कि इसी में तेंदुआ रहता है। महेश सिंह का कहना है कि वन विभाग को सूचित करने के बाद भी विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को तेंदुआ दिखने के बाद उन्होंने फिर इसकी सूचना वन विभाग को दी है। लगातार तेंदुआ दिखने से गांव में डर का माहौल है। किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं जिससे उनके कृषि संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।