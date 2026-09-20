Moradabad News: खेत में मिले तेंदुए के पैर के निशान, ग्रामीणों में मची खलबली

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गिंदौड़ा गांव में डालचंद ने खेत ठेके पर ले रखा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे वह खेत पर काम करने पहुंचे थे। खेत की मिट्टी गीली होने के कारण उस पर किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। डालचंद ने निशान देखकर आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। कुछ ही देर में गिंदौड़ा समेत आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए।ग्रामीणों ने पैरों के निशान देखकर उनके तेंदुए के होने की आशंका जताई। इसकी जानकारी गिंदौड़ा, लोधीपुर राजपूत, बागड़पुर समेत आसपास के गांवों में फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों के ग्रुपों के माध्यम से भी लोगों को सतर्क किया गया। ग्रामीणों से रात में खेतों पर अकेले नहीं जाने और लाठी-डंडे व टॉर्च साथ रखने की अपील की गई। साथ ही देर शाम के बाद अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई।तेंदुए के पैरों के निशान मिलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम शाम को मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने पैरों के निशानों की जांच की। घटना के बाद से ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर एक बार फिर दहशत का माहौल है।