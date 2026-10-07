Moradabad News: झुके खंबे आगाह कर रहे...फिर मत कहना बताया नहीं

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शहर के इन व्यस्त बाजारों से हर दिन गुजरते हैं हजारों लोगसंवाद न्यूज एजेंसीमुरादाबाद। गुरहट्टी चौराहा, गंज बाजार, पीरजादा रोड और हरथला। यह शहर के व्यस्त इलाके हैं। यहां से गुजर रही बिजली लाइन के पोल झुक गए हैं। यह स्थिति भी कोई आज की नहीं बल्कि काफी समय से यही हालात हैं। लेकिन विभाग फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि कमजोर लाइन से कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है।गंज बाजार : दुकान की ओर झुका पोल, नीचे तक लटके तारगंज बाजार में सड़क किनारे लगा बिजली का खंभा एक दुकान की तरफ झुका हुआ है। खंभे से निकले तार भी नीचे की ओर लटक रहे हैं। बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। दुकानों के सामने खड़े लोग और सड़क से गुजरते वाहन इस पोल के ठीक नीचे से निकलते हैं।गुरहट्टी से कोर्ट रोड : सड़क के किनारे झुके खंभेगुरहट्टी से कोर्ट रोड के बीच भी बिजली के खंभे सीधे खड़े नजर नहीं आते। सड़क के किनारे लगे खंभों और उनसे जुड़े तारों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। व्यस्त रास्ते पर यह स्थिति कभी भी परेशानी बढ़ा सकती है।पीरजादा रोड : दुकान पर झुका पोलपीरजादा रोड स्थित हयात नगर की गली नंबर तीन में लगा बिजली का पोल एक दुकान की तरफ झुका है। पोल जर्जर हालत में है और उससे जुड़े तार रास्ते की ओर झूल रहे हैं। यहां से आने-जाने वालों के सिर के ऊपर ही तार नजर आते हैं।हरथला : चार खंभों में एक झुका, तार भी नीचेहरथला में कांठ रोड पर चार बिजली के खंभों में एक पोल झुका हुआ है। पोल का झुकाव साफ दिखाई देता है और तार भी नीचे की ओर लटक रहे हैं। सड़क पर लगातार वाहनों की आवाजाही के बीच यह स्थिति चिंता बढ़ा रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। रविंद्र गोयल और नीरज अग्रवाल ने बताया कि झुके खंभों को सीधा कराने और लटकते तारों को व्यवस्थित कराने की जरूरत है।