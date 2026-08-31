Moradabad News: लॉ में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आज 12 बजे से

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एलएलबी की प्रवेश परीक्षा अशासकीय महाविद्यालय होने की वजह से सिर्फ केजीके कॉलेज के लिए है। इसके अलावा एलएलएम और एमएड की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के लिए है, जहां यह दोनों पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। कुलसचिव गिरीश कुमार द्विवेदी का कहना है कि प्रवेश परीक्षा के लिए 11 सौ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इस परीक्षा के लिए सिर्फ हिंदू कॉलेज को ही केंद्र बनाया गया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए केंद्र पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और परीक्षा के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी और कोई वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाने पर पाबंदी है। गिरीश कुमार द्विवेदी का कहना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी वित्तवहीन लॉ कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए एलएलबी की प्रवेश प्रक्रिया के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।वर्जन...परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से सहयोग लिया गया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। - गिरीश कुमार द्विवेदी, कुलसचिव गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय