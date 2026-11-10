Moradabad News: साहित्यिक-शैक्षिक कार्यक्रम में इकबाल व शरीफउद्दीन को किया याद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में पैगाम-ए-इकबाल विषय पर प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता में अलीशा प्रथम, महक द्वितीय और आलशिफा नूर तृतीय रहीं। लिखित प्रतियोगिता में उजमा प्रथम, हादिया रानी दूसरे और आसबी नूर तीसरे स्थान पर रहीं।जमीर साल्की अदीबी ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी ऊंचे ख्वाब देखने और मेहनत करने का संदेश देती है। पूर्व प्रधानाचार्य मोहम्मद इरफान ने हाजी शरीफउद्दीन के शिक्षा प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। मास्टर नवाब हुसैन ने बताया कि हाजी शरीफ़ उद्दीन पाशा का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और आपसी भाईचारा मजबूत करना था। अजहर अब्बास नकवी ने उर्दू को तहजीब, अदब, मोहब्बत और भाईचारे की खूबसूरत पहचान बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमीर सालकी अदीबी ने की, जबकि संचालन आरिफ पाशा व कमर कुंदरकीवी ने किया।कार्यक्रम में डॉ मुजफ्फर हुसैन नादिर, अब्दुल कुद्दूस, नदीम अहमद, आसिफ इकबाल, मुहम्मद उमर, हाजी जुल्फिकार, जमीर अहमद उवैसी, रफ़ी खान, फहीम खान, शुऐब साबरी, अजीम सैफी, रियासतुल्ला खान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उस्ताद शायर जमीर सालकी अदीबी और संयुक्त संचालन आरिफ पाशा व कमर कुंदरकीवी ने किया। अंत में आयोजक आरिफ़ पाशा ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया।