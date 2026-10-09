Moradabad News: उद्योगों को यूको बैंक का सहारा, 20 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र बांटे

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अध्यक्षता यूको बैंक के मुख्य महाप्रबंधक प्रेम शंकर झा और मेरठ के आंचलिक प्रमुख रमन कुमार सिंह ने की। मुख्य अतिथि यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के अध्यक्ष जेपी सिंह ने कहा कि एमएसएमई और निर्यात कारोबार को गति देने के लिए बैंक और उद्यमियों के बीच सिर्फ औपचारिक संवाद नहीं, बल्कि नियमित और प्रभावी समन्वय जरूरी है। छोटे उद्यमी उत्पादन, बाजार, वित्तीय प्रबंधन और श्रमिकों से जुड़े कई काम एक साथ संभालते हैं। ऐसे में उन्हें बैंकिंग प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी के बजाय शीघ्र निर्णय और व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलना चाहिए।मेरठ के आंचलिक प्रमुख रमन कुमार सिंह ने कहा कि यूको बैंक स्थानीय उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों की जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। यूको बैंक के मुख्य महाप्रबंधक प्रेम शंकर झा ने कहा कि बैंक की एमएसएमई अनुकूल नीतियों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को कारोबार विस्तार के लिए वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है।00निर्यातकों को एक्सपोर्ट क्रेडिट की जानकारीकार्निवल में बैंक अधिकारियों ने डिपॉजिट और एडवांस प्रोडक्ट के साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। ईसीजीसी(एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के प्रतिनिधियों ने निर्यातकों को विभिन्न गारंटी और क्रेडिट सपोर्ट सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर उप आंचलिक प्रमुख महेंद्र सिंह, यस के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, निदेशक उज्ज्वल अग्रवाल, सचिव कुणाल दवे, कोषाध्यक्ष सुमित टंडन आदि मौजूद रहे।