Moradabad News: घनी आबादी में मकान में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्टरी, दो भाई गिरफ्तार

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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात सूचना मिली कि नागफनी थाना क्षेत्र गुड़िया बाग मोहल्ले में एक मकान में अवैध पटाखे तैयार किए जा रहे हैं। नागफनी थाना प्रभारी मनीष सक्सेना ने पुलिस टीम ने साथ बुधवार की रात करीब 11 बजे इस मकान में दबिश दी। पुलिस ने मौके से ही गुड़िया बाग निवासी वसीम और नागफनी के दौलत बाग मैराज वाली गली निवासी यासीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने दोनों भाइयों की निशानदेही पर मकान से 27 प्लास्टिक की बोरियों में भरे पटाखे, मिट्टी के अनार, तीन बोरियों में 83 किलो 250 ग्राम बारूद, नामी पटाखा कंपनियों के खाली डिब्बे, नकली रैपर बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यहां पटाखे तैयार किए हैं। इन पटाखों पर वह नामी कंपनी का स्टीकर लगाकर बाजारों में बिकवाने की तैयारी कर रहे थे। सीओ कोतवाली कुलदीप गुप्ता ने बताया कि एसआई तेजेंद्र सिंह की ओर से आरोपी वसीम और यासीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 336(3),338,340(2), विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5, 9बी, और ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 और 104 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार की दोपहर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस अवैध फैक्टरी के संचालन में कौन-कौन लोग शामिल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।