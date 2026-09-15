Moradabad News: मदद मांगने पर ग्रामीण को पीटा, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र के उत्तमपुर बहलोलपुर में सड़क पर विवाद कर रहे लोगों से एक ग्रामीण ने चलने के लिए रास्ता मांगा तो दबंगों ने उनको पीट दिया। घायल ग्रामीण के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने तीन भाइयों सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोढ़ा तैय्या निवासी आदित्य ने मझोला पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार रात 9:30 बजे उसके पिता वीरपाल सिंह गांव से मुरादाबाद शहर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में मझोला के उत्तरपुर बहलोलपुर में वहीं के गुरमीत, उसका भाई अभिषेक एवं अरविंद और सुरेंद्र किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। पिता वीरपाल ने उनसे साइड मांगा तो आरोपी उनसे गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट कर पिता को घायल कर दिया। घटना के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन भाइयों सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि पुलिस जांच के आधार पर कार्रवाई करेगी। ब्यूरो