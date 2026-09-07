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Moradabad News: विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी

Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
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Fraud worth lakhs under the pretext of securing jobs abroad.
कुंदरकी। विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर चार युवकों से 2.5 लाख रुपये लेकर फर्जी वीजे देने का प्रकरण सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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मैनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम डींगरपुर निवासी मोहम्मद यूसुफ ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह पेशे से ट्रक चालक है और लगभग डेढ़ साल पहले उसे जानकारी मिली कि कुंदरकी थाना क्षेत्र का मुताहिर खाड़ी देशों में ड्राइविंग के लिए व अन्य कार्य करने के भिजवा देने का कार्य करता है। जब उससे से जाकर बात की तो उसने बताया कि मैं अनेकों लोगों को विदेश भिजवा चुका हूं। अब और लोगों की डिमांड आई है। पीड़ित मोहम्मद यूसुफ ने अपने गांव डींगरपुर के ही साका और मुनव्वर के अलावा दलपतपुर गांव निवासी मोहम्मद हारून को भी बताया तो यह उसके साथी भी विदेश जाने के लिए तैयार हो गए। पीड़ित के अनुसार उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड और तीन-तीन फोटो मंगवा लिए। साथ ही हर व्यक्ति से पचास-पचास हजार रुपये के अतिरिक्त पांच-पांच हजार ले लिए गए। इसके बाद आरोपी ने उनके नाम के फर्जी वीजा दे दिया, बाद में हकीकत सामने आई तो उन्हें विदेश भेजने के नाम पर ठगी पता चल सका। पीड़ितों ने आरोपी जब अपने कागजात मांगे तो उसने वापस कर दिए लेकिन ढाई लाख रुपये की रकम वापस नहीं कर रहा है। कार्यवाहक एसओ जुगेंद्र तेवतिया ने बताया कि रिपोर्ट की विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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