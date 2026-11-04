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Moradabad News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों की थाली में परोसने से पहले परखा जाएगा भोजन

Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
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Food served to young children at Anganwadi centers will be inspected before being placed on their plates.
चंदौसी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके लिए दो वयस्कों को भोजन चखना होगा। भोजन सही और सुरक्षित पाए जाने के बाद ही तीन से छह साल तक के बच्चों को परोसा जाएगा। इससे बच्चों को खराब भोजन मिलने की आशंका को रोका जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वयस्कों में स्थानीय शिक्षक, रसोइया माता या समिति के सदस्य शामिल होंगे।
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अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन तैयार होने के बाद उसकी जांच के लिए अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्र पर मौजूद कार्यकर्ता भोजन की जांच के लिए स्थानीय शिक्षक, रसोइया माता या समिति के सदस्यों को शामिल करेंगी। इससे भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जांच करने वाले सदस्य भोजन का स्वाद और उसकी स्थिति देखकर अपनी संतुष्टि के बाद ही बच्चों को खाना देने की अनुमति देंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि भोजन की जांच नियमित रूप से हो और इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसकी नियमित जांच की जा रही है। इसके लिए स्थानीय शिक्षक, रसोइया और समिति के सदस्यों आदि की मदद ली जा रही है। भोजन की गुणवत्ता सही पाए जाने के बाद ही बच्चों को परोसा जा रहा है।
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