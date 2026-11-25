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निकटवर्ती जनपद बिजनौर के कस्बा सहसपुर के मोहल्ला हकीमपुरा की हिना ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसका बेटा अल्फेज एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए रूस जा रहा था। उसे डॉलर की जरूरत थी। इस बारे में उसने अपने घर आने-जाने वाली एक परिचित महिला से जिक्र किया। उसने अपने बेटे का फोन पे नंबर देकर कहा कि तुम इस पर रुपये डाल दो वह बदले में उसे डॉलर दे देगा।आरोप है कि इसके बाद उसके बेटे ने आरोपी को 8.48 लाख रुपये ऑनलाइन व नकद दे दिए। लेकिन बाद में आरोपी ने बदले में डॉलर नहीं दिए और टालने लगा। पीड़िता का आरोप है कि जब वह और उसका बेटा हमजा व भाई इमरान आरोपी के घर रुपये मांगने गए तो उसने व उसके परिजनों ने साफ मना कर गालियां व धमकी दी और धक्के देकर घर से भगा दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेशपाल सिंह के बताया कि मामला लेन-देन का है। तहरीर के आधार पर महिला समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।