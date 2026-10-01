Moradabad News: ससुर ने किया दुष्कर्म, पति ने दिया तलाक, सात पर रिपोर्ट

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महिला का कहना है कि उसका निकाह 16 नवंबर 2025 को बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव ठाठ जट निवासी व्यक्ति के साथ हुआ था। दहेज से ससुराल वाले खुश नहीं थे। मायके से और दहेज लाने के लिए दबाव डालते थे। मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीड़न करने लगे। एक अगस्त को दोपहर में घर में अकेला पाकर ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर पति और ससुराल वालों ने पीटा। मायके वालों की पहल पर बिरादरी की पंचायत बुलाई गई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद पति ने छह अगस्त को तीन तलाक दे दिया और पीटकर घर से निकाल दिया। कोतवाल ने बताया की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।फोटो 1,2चित्र प्रतियोगिता में अक्सा प्रथम और जीनत द्वितीयठाकुरद्वारा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को मुस्लिम इंटर कॉलेज में हुई चित्र प्रतियोगिता में अक्सा ने प्रथम, जीनत ने द्वितीय और मुस्कान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता ने विजेता छात्राओं को सराहा। सेवा संकल्प अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने अपने बनाए चित्रों का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान प्रधानाचार्य लोकमन सिंह, शिक्षक मोहम्मद जिलानी, अब्दुल रऊफ आदि मौजूद रहे।ठाकुरद्वारा को आज चार घंटे नहीं मिलेगी बिजलीठाकुरद्वारा। बिजली निगम के एसडीओ रंजीत सिंह ने बताया कि नगर और देहात की विद्युत आपूर्ति बृहस्पतिवार को चार घंटे बंद रहेगी। बिजली लाइनों तक पहुंची पेड़ों की टहनियों की छंटाई कराने के दौरान सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक दोनों विद्युत उपकेंद्रों से आपूर्ति बंद रहेगी। संवादबाइकों की टक्कर में दो घायलठाकुरद्वारा। बुधवार सुबह कमालपुरी-डिलारी मार्ग पर दो बाइक टकरा गईं। इस हादसे में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गांव गोपीवाला निवासी फहीम और शिवनगर निवासी जतिन शामिल हैं। दोनों को पहले सीएचसी में उपचार दिया गया। बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। संवादफोटो 3जनगणना में अच्छे कार्य पर दो पालिका कर्मचारी सम्मानितठाकुरद्वारा। जनगणना में अच्छा कार्य करने पर पालिका कर्मचारी दीपक कुमार नायक और सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। दोनों पालिका कर्मियों को यह सम्मान मुरादाबाद में एडीएम वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय के हाथों प्राप्त हुआ। प्रशस्ति पत्र के साथ दोनों ठाकुरद्वारा पहुंचे तो अन्य पालिका कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। संवाद