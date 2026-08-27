Moradabad News: सड़क क्रॉस कर रहे मजदूर को डंपर ने कुचला, मौत

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ओम शंकर महमूदपुर माफी में मुरादाबाद संभल रोड क्राॅस कर रहा था, तभी मुरादाबाद की ओर आ रहे डंपर ने उसे कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर की रफ्तार बहुत तेज थी। वहीं हादसे को अंजाम देकर भागने का प्रयास कर रहे आरोपी चालक को लोगों ने पकड़ लिया और बाद में पुलिस को सौंप दिया। डंपर भी पुलिस थाने ले गई। मैनाठेर कोतवाल किरन पाल सिंह ने बताया कि मजदूर के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तहरीर मिलने पर डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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मैनाठेर। मुरादाबाद संभल रोड से सटे महमूदपुर माफी नगर में बुधवार की दोपहर सड़क क्रॉस कर रहे एक मजदूर को डंपर से कुचल दिया। मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संभल जिले के कस्बा सिरसी के मोहल्ला गिन्नौरी निवासी ओम शंकर (35) मजदूर था। वह तीन माह से महमूदपुर माफी नगर में किराये के मकान में परिवार के साथ रह रहा था।