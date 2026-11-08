Moradabad News: दिवाली पर जिला अस्पताल में 24 घंटे मिलेंगे डॉक्टर, ऑन कॉल रहेंगे विशेषज्ञ

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अस्पताल की ओर से सात से 11 नवंबर तक डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक लगा दी गई है। इमरजेंसी में सुबह आठ से दोपहर दो बजे, दोपहर दो से रात आठ बजे और रात आठ से सुबह आठ बजे तक अलग-अलग डॉक्टर तैनात रहेंगे। इनके साथ फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की भी ड्यूटी लगाई गई है। दिन में चार और रात में तीन डॉक्टर मौजूद रहेंगे।अस्पताल प्रशासन ने आग से झुलसे मरीजों के उपचार के लिए 30 बेड आरक्षित किए हैं। सभी वार्डों और आकस्मिक कक्ष में पर्याप्त संख्या में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहेगा। चिकित्साधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि जले हुए मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में बर्न यूनिट भी संचालित है।