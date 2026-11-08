Moradabad News: दिवाली पर जिला अस्पताल में 24 घंटे मिलेंगे डॉक्टर, ऑन कॉल रहेंगे विशेषज्ञ
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:48 AM IST
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मुरादाबाद। दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था की है। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट 24 घंटे ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हें तत्काल बुलाया जा सकेगा।
अस्पताल की ओर से सात से 11 नवंबर तक डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक लगा दी गई है। इमरजेंसी में सुबह आठ से दोपहर दो बजे, दोपहर दो से रात आठ बजे और रात आठ से सुबह आठ बजे तक अलग-अलग डॉक्टर तैनात रहेंगे। इनके साथ फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की भी ड्यूटी लगाई गई है। दिन में चार और रात में तीन डॉक्टर मौजूद रहेंगे।
अस्पताल प्रशासन ने आग से झुलसे मरीजों के उपचार के लिए 30 बेड आरक्षित किए हैं। सभी वार्डों और आकस्मिक कक्ष में पर्याप्त संख्या में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहेगा। चिकित्साधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि जले हुए मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में बर्न यूनिट भी संचालित है।
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अस्पताल की ओर से सात से 11 नवंबर तक डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक लगा दी गई है। इमरजेंसी में सुबह आठ से दोपहर दो बजे, दोपहर दो से रात आठ बजे और रात आठ से सुबह आठ बजे तक अलग-अलग डॉक्टर तैनात रहेंगे। इनके साथ फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की भी ड्यूटी लगाई गई है। दिन में चार और रात में तीन डॉक्टर मौजूद रहेंगे।
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अस्पताल प्रशासन ने आग से झुलसे मरीजों के उपचार के लिए 30 बेड आरक्षित किए हैं। सभी वार्डों और आकस्मिक कक्ष में पर्याप्त संख्या में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहेगा। चिकित्साधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि जले हुए मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में बर्न यूनिट भी संचालित है।
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