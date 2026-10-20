Moradabad News: सपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया

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सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले ग्रामीणों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उधर ग्रामीणों ने सपा विधायक को डॉ.भीमराव आंबेडकर का चित्र भेंट किया। सपा विधायक ने कहा कि सपा सही मायने में ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी का सम्मान करती है। सपा विधायक ने कहा कि सपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने वालों की भावनाओं के बारे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा।इस दौरान सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उसमान,सपा जिला सचिव कसीम आजाद, सपा के विस क्षेत्र अध्यक्ष इश्तयाक सैफी,बिलारी नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम अंसारी,नगरपालिका सभासद आमिल सिददीकी, जरीफ अंसारी और हप्पू राजा अंसारी आदि मौजूद रहे। संवाद