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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Devotional songs dedicated to the Goddess echoed in the temples, as devotees raised chants in her honor.

Moradabad News: सपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया

Tue, 20 Oct 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 02:17 AM IST
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Devotional songs dedicated to the Goddess echoed in the temples, as devotees raised chants in her honor.
बिलारी। विधानसभा क्षेत्र बिलारी के रीठ समेत कई गांवों से आए कई ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर सपा विधायक के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर सपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया।
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सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले ग्रामीणों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उधर ग्रामीणों ने सपा विधायक को डॉ.भीमराव आंबेडकर का चित्र भेंट किया। सपा विधायक ने कहा कि सपा सही मायने में ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी का सम्मान करती है। सपा विधायक ने कहा कि सपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने वालों की भावनाओं के बारे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा।
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इस दौरान सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उसमान,सपा जिला सचिव कसीम आजाद, सपा के विस क्षेत्र अध्यक्ष इश्तयाक सैफी,बिलारी नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम अंसारी,नगरपालिका सभासद आमिल सिददीकी, जरीफ अंसारी और हप्पू राजा अंसारी आदि मौजूद रहे। संवाद
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