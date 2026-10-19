Moradabad News: कॉलोनी के नजदीक शराब का ठेका हटाने की मांग

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कांठ रोड़ के शेरूवा चौराहा स्थित नई कॉलोनी निवासी संजय विश्नोई, विजेंद्र सिंह,धर्मपाल सिंह,राजेंद्र सिंह,अमर सिंह,अमित रमेश चंद्र,कुलदीप,सविता समेत दर्जन भर से भी अधिक लोग रविवार को स्थानीय चौकी पुलिस से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि शेरूवा चौराहे पर कम्पोजिट अंग्रेजी शराब का ठेका है। ठेका का लाइसेंस 500 मीटर दूर पेपर मिल चौराहे के लिए है। इसके बावजूद निर्धारित स्थान से दूर कॉलोनी में ठेके का संचालन हो रहा है। हालांंकि कैंटीन भी कॉलोनी के रास्ते में है। यहां रोज भीड़ लगी रहती है। उन्होंने पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर शराब ठेका हटाने की मांग की है। उ

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अगवानपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शेरूवा चौराहे स्थित शराब का ठेका हटवाने के लिए रविवार को ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की। आरोप लगाया कि शराब का ठेका अनुमति वाले स्थान से पांच सौ मीटर दूर कॉलोनी में हुआ है। शराब ठेके के चलते क्षेत्र का माहौल ख़राब हो रहा है।