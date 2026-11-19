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ताजपुर माफी स्थित सीएसएस क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसएस की ओर से मन्नान उमर ने 93 रन बनाए। समर्थ अग्रवाल ने 46, दिव्यांश शर्मा ने 33 और शुऐब खान ने 32 रनों का योगदान दिया। यूथ की ओर से संदीप, अथर्व और रुद्रांश ने एक-एक विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करते हुए यूथ क्रिकेट एकेडमी की ओर से इश्लोक ने 36, काव्यांश ने 34 और देवांश ने 33 रन बनाए। सीएसएस के पार्थ ने तीन विकेट लिए, जबकि शुऐब खान और समर्थ अग्रवाल को दो-दो विकेट मिले। शुऐब खान को फाइनल का मैन ऑफ द मैच चुना गया।समापन पर डीएसए सचिव विजय गुप्ता ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। मन्नान उमर को मैन ऑफ द सीरीज और सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर, संदीप यादव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, शुऐब खान को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और समर्थ अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ फील्डर का पुरस्कार मिला।इस मौके पर शिवम शर्मा, अजीत, मिर्जा दानिश आलम, नितिन गुप्ता, गुलजार वाजिद, अमन लिट, बदरुद्दीन सिद्दीकी, एकेडमी के निदेशक करण सिंह, प्रबंधक कुशल यादव, मुख्य प्रशिक्षक मोबिन मलिक, हम्माद अनवर आदि मौजूद रहे।