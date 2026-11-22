कानपुर में घाटमपुर कस्बे के जैतीपुर गांव में शुक्रवार की देर रात शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को छिपाने के लिए पहले युवक का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर शनिवार की शाम उसे सीएचसी लाया गया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया।

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जैतीपुर गांव निवासी संजय की बेटी की शादी थी। समारोह में जश्न के दौरान उनके एक रिस्तेदार ने दोनाली बंदूक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की चपेट में आने से गांव के ही रामलखन का पुत्र सत्यम (18) गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगते ही समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी पक्ष उसे एक निजी अस्पताल ले गया जहां उसका गुपचुप तरीके से इलाज कराया जा रहा था।