कानपुर: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, पैर में गोली लगने से युवक घायल, हालत बिगड़ने पर CHC से रेफर, जांच शुरू
Kanpur News: घाटमपुर क्षेत्र स्थित जैतीपुर गांव में शुक्रवार देर रात शादी समारोह के दौरान एक रिश्तेदार द्वारा दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से गांव का ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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कानपुर में घाटमपुर कस्बे के जैतीपुर गांव में शुक्रवार की देर रात शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को छिपाने के लिए पहले युवक का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर शनिवार की शाम उसे सीएचसी लाया गया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया।
जैतीपुर गांव निवासी संजय की बेटी की शादी थी। समारोह में जश्न के दौरान उनके एक रिस्तेदार ने दोनाली बंदूक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की चपेट में आने से गांव के ही रामलखन का पुत्र सत्यम (18) गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगते ही समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी पक्ष उसे एक निजी अस्पताल ले गया जहां उसका गुपचुप तरीके से इलाज कराया जा रहा था।
हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया
हालांकि, दूसरे दिन शाम तक जब सत्यम की हालत में सुधार नहीं हुआ और स्थिति गंभीर बनी रही तो उसे घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएचसी में चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया और पुलिस को सूचना दी। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि तहरीर मिली है। पीड़ित का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।