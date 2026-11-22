कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा-छह पाल टावर के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोयले से भरा कंटेनर खाली करने के लिए पाल टावर के पास स्थित आहद एंटरप्राइजेज के कोयला गोदाम पर आया था। गाड़ी खाली करते समय जब चालक ने कंटेनर का गेट खोला, तो वह ऊपर से जा रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गया।

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गेट में करंट प्रवाहित होने से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोगों ने युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा, तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले बिजली की लाइन बंद कराई। इसके बाद युवक की तलाशी ली गई, तो उसकी जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान कपिल (32) निवासी संभल के रूप में हुई।