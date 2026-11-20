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मूंढापांडे थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने नौ फरवरी 2020 को मूंढापांडे थाने में सैंजना निवासी अनूप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि आरोपी उसके पांच साल के बेटे को प्राथमिक विद्यालय में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) छाया शर्मा की अदालत में चली। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।मारपीट में दोषी को तीन साल की कैदमुरादाबाद। अदालत ने मारपीट के मामले में मुलजिम बिलाल को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। मुगलपुरा निवासी लईक ने 27 मार्च 2019 को चक्कर की मिलक बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-5 की अदालत में हुई। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी बिलाल को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।