तीन दिन के अंदर हो अवैध कब्जों की शिकायतों का निस्तारण : डीएम

विज्ञापन









संपूर्ण समाधान दिवस में बिजली, राजस्व, पूर्ति, समाज कल्याण, ग्राम विकास, नगर पंचायत, पुलिस, विकास, गन्ना, चिकित्सा, चकबंदी, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें पहुंचीं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। डीएम अनुनय झा ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें दर्ज शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों की जांच कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए। मौके पर 74 में से राजस्व, गन्ना, समाज कल्याण, कृषि आदि से संबंधित 13 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। इस दौरान डीएम ने तहसील आए दिव्यांगजन से भी बात कर उसकी समस्या को सुना और संबंधितों को निर्देश दिए। समाधान दिवस में जॉइंट मजिस्ट्रेट/बीडीओ छजलैट आईएएस शक्ति दुबे, सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह, कांठ की एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी, तहसीलदार कपिल कुमार आजाद, सीओ सुनीता दहिया, नायब तहसीलदार छजलैट साक्षी यादव, नायब तहसीलदार कांठ सिद्धार्थ सक्सेना, डीसीओ रामकिशन, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव सिंह, एक्सईएन बिजली, ईओ कांठ रामेश्वर दयाल, एसडीओ बिजली सचिन रस्तौगी, एसएसआई सुभाष धनकड़, थानाध्यक्ष छजलैट रमेश सहरावत, एडीओ पंचायत जबर सिंह, एडीओ अवनीत कुमार, एडीओ सतीश कुमार, बीएसए, बीईओ विकास कुमार आदि सहित स्थानीय व जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।

विज्ञापन

कांठ। तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अनुनय झा और एसएसपी सतपाल अंतिल ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों की मौजूदगी में 74 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 13 का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध जांच कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। डीएम ने साफ कहा कि अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण तीन दिन के अंदर किया जाए।