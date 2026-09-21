Moradabad News: उड़ा रंग-गुलाल, गणपति प्रतिमा को कराया दिव्य स्नान

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खाकेश्वर मंदिर से गाजे-बाजे के साथ शुरू हुई शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकली। भगवान श्री गणेश की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभायात्रा एसडीएच इंटर कॉलेज की पीछे वाली रोड, नगर पालिका, कोर्ट रोड, कमालपुरी चौराहा, शगुन तिराहा, बुध बाजार, पीपल टोला, बड़ा बाजार के रास्ते आगे बढ़ी। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया, जबकि शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु रंग-गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे।इस दौरान रास्ते में लोगों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। वापस मंदिर पहुंचने पर शोभायात्रा को विराम दिया गया। इसके बाद मंदिर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को भव्य-दिव्य शाही स्नान कराया गया। साथ ही बप्पा से अगले वर्ष जल्दी पधारने की प्रार्थना की गई।इस अवसर पर मंदिर के प्रबंधक अनुज कुमार शर्मा, लघु उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गौरव चौहान, अशोक कुमार गहलौत, अनुज सक्सेना एडवोकेट, हरिओम सक्सेना, राजेंद्र शर्मा, जतिन शर्मा, देवेंद्र सिंह, रितेश शर्मा आदि मौजूद रहे।