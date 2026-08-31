Moradabad News: कार हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 13 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस के अनुसार एक पक्ष की महिला ने तहरीर देकर बताया कि 28 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने बच्चों के साथ मेला देखने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में सिकंदरपुर चौराहे पर कटघर के पीतलनगरी निवासी राजीव, शाहपुर तिगरी निवासी रोहित और गांव सिकंदरपुर के पांच अन्य लोग नशे की हालत में खड़े थे। आरोपियों ने अपनी कार बीच चौराहे पर खड़ी कर रखी थी। इस कारण महिला की कार पास नहीं हो रही थी। कार हटाने के लिए कहने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इस दाैरान आरोपी राजीव ने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले में दूसरे पक्ष के आरोपी की पत्नी ने भी पुलिस को तहरीर दी है। आरोप लगाया कि 28 अगस्त को वह अपने घर पर मौजूद थी। इस बीच देवर का साढ़ू राजीव और साला रोहित कुमार घर आए थे। इस बीच गांव के ही एक परिवार के दो सगे भाई सहित कुल पांच लोग लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोप लगाया कि सभी ने राजीव और रोहित के साथ मारपीट की। इस बीच उसने पति और देवर ने बीच बचाव किया। एक आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत भी की। इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। पहले पक्ष की महिला की तहरीर पर तीन नामजद समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं दूसरे पक्ष की महिला की शिकायत पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।