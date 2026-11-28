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ठाकुरद्वारा। पांच दिन पूर्व महिला की दुर्घटना में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी डंपर के चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाना डिलारी के गांव सहसपुरी निवासी नाजिम ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी पत्नी अमीन 23 नवंबर को ठाकुरद्वारा में मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास अस्पताल से दवाई लेने आई थी। सुबह करीब 11:30 बजे दवाई लेकर वापस जा रही थी तभी तेज रफ्तार डंपर घोड़ा गाड़ी के चालक ने उन्हें टक्कर मार कर रौंद दिया। दुर्घटना में अमीना की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से भाग गया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दर्ज रिपोर्ट की विवेचना की जा रही है।