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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Carry out self-enumeration starting from November 16 during the second phase of the census.

Moradabad News: जनगणना के दूसरे चरण में 16 नवंबर से करें स्व-गणना

Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
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Carry out self-enumeration starting from November 16 during the second phase of the census.
- 30 नवंबर तक चलेगी स्व-गणना, 40 सवालों के देने होंगे जवाब
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- डीएम ने लोगों से की स्व-गणना में शामिल होने की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
मुरादाबाद। जनगणना के दूसरे चरण को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 16 नवंबर से स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो 30 नवंबर तक चलेगी। डीएम ने लोगों से स्व-गणना में शामिल होने की अपील की है।

डीएम अनुनय झा ने बताया कि 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा रहेगी। आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। करीब 40 सवालों के जवाब देने होंगे। स्व-गणना के बाद मिली एसई आईडी को सुरक्षित रखें। एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। अगर 10 दिसंबर तक प्रगणक आपके घर नहीं पहुंचते तो टोल फ्री नंबर 1855 पर हमें जानकारी दें।
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