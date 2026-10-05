बूथ युद्ध का मैदान, मतदाता सूची हथियार : डॉ. प्रमेंद्र

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डॉ. प्रमेंद्र जांगड़ा ने कहा कि बूथ हमारा असली युद्ध का मैदान है और मतदाता सूची हमारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यदि प्रचंड विजय का आधार बूथ स्तर पर तैयार करना है तो बूथ प्रबंधन का कार्य नियमित एवं निरंतर सक्रियता के साथ करना होगा।प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम, मतदाताओं से निरंतर संपर्क और संगठन की योजनाबद्ध गतिविधियां ही चुनाव में सफलता का मजबूत आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि सपा समाप्त हो चुकी है।महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि मंडल से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ निभानी होगी।इस दौरान इस दौरान विशाल त्यागी, अमित शर्मा, शम्मी भटनागर, डॉ. प्रमोद, महेश शर्मा, कपिल गुप्ता, गजेंद्र लोधी, मिथुन शर्मा, राजीव शर्मा, अशोक सैनी, रोहित चौधरी, जीतू प्रजापति, विजेंद्र कश्यप, विमल शर्मा, दीपक यादव, जितेंद्र यादव, सचिन राघव राजीव विश्नोई मौजूद रहे। ब्यूरो