फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   BKU (Tikait) deliberated on issues during a *chaupal* (community meeting).

Moradabad News: भाकियू टिकैत ने चौपाल में समस्याओं पर किया मंथन

Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
BKU (Tikait) deliberated on issues during a *chaupal* (community meeting).
कांठ। किसानों की समस्याओं, मांगों और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सोमवार को उपमंडी समिति स्थल पर किसान चौपाल आयोजित की। इसमें किसानों ने विभिन्न समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
विज्ञापन




किसान चौपाल के बाद संगठन के कार्यकर्ता एकत्र होकर कांठ तहसील पहुंचे और एसडीएम मयंक कुंडू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, गन्ना क्रय केंद्रों पर निर्धारित तौल व्यवस्था लागू करने, गेहूं और सरसों के छूट वाले बीज सरकारी केंद्रों पर समय से उपलब्ध कराने, गेहूं की बोआई के लिए नहरों में पानी देने, पीटीडब्ल्यू फीडर पर बिजली आपूर्ति के निर्धारित शेड्यूल का पालन कराने, मीटर रीडर के बिल निकालने के लिए नियमित रूप से नहीं पहुंचने, उपभोक्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने, स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय खनन परिवहन में लगे डंपरों के आवागमन और ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने, सड़कों से अतिक्रमण हटवाने, गन्ना सीजन में जाम की समस्या से बचने के लिए कांठ कस्बे के प्रत्येक चौराहे पर गोल चक्कर बनाने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि सड़कों के किनारे कूड़ा डालने से गंदगी फैल रही है। कांवड़ मार्ग पर कूड़ा हटाने के नाम पर प्लास्टिक कचरा खेतों में डालने से फसलों और जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। इसका निस्तारण कराया जाए। समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर भाकियू टिकैत ने धरना-प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी यूपी चौधरी ऋषिपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरदीप सिंह, जिला सचिव रामकला सिंह, तहसील अध्यक्ष दर्शन सिंह, प्रभारी सियाराम बिश्नोई, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ अंगद चौधरी, नगराध्यक्ष अरविंद बिश्नोई जॉनी, नौबत सिंह गुर्जर, रनजीत सिंह, अजय कुमार, बलराज सिंह, सलीम अहमद, अनोज कुमार, परविंद्र सिंह, केशवचंद्र, प्रिंस चौधरी, महेश कुमार, रूपकिशोर सिंह, विमल कुमार आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed