Moradabad News: बाइक डिवाइडर से टकराई, बिरयानी विक्रेता की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:30 AM IST
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मूंढापाडे। दलपतपुर में पराग फैक्टरी के पास बुधवार की सुबह बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बिरयानी विक्रेता कासिम (27) की मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई आलिम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि रामपुर जिले के अजीमनगर थानाक्षेत्र के खेड़ा टांडा निवासी कासिम बिलारी कस्बा में बिरयानी की दुकान चलाते थे। वह अपने बड़े मोहम्मद आलिम के साथ बुधवार की सुबह बाइक से बिलारी जा रहा रहे थे। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए। संवाद
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