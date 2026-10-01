Moradabad News: संचारी रोगों से बचाव को गांवों में निकालीं जागरूकता रैलियां

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बुधवार को पहले दिन ग्राम पंचायत गढ़ी समेत अन्य गांवों में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के सहयोग से जागरूकता रैलियां निकाली गईं। रैली के दौरान लोगों को साफ-सफाई रखने, जलभराव रोकने और संचारी रोगों से बचाव के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत सचिवों को अभियान के दौरान लगातार जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है। यह 31 अक्तूबर तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत सचिवों, प्रशासकों और पंचायत सहायकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं और रोस्टर के अनुसार गांवों में साफ-सफाई, कीटनाशकों व एंटी लार्वा का छिड़काव, नालियों की सफाई व जलभराव की समस्या को दूर कराने के लिए कहा गया है।

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कांठ। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता के लिए बुधवार से ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। खंड विकास अधिकारी छजलैट सह जॉइंट मजिस्ट्रेट आईएएस शक्ति दुबे के निर्देश पर ग्राम पंचायत सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों में रैलियां निकालकर ग्रामीणों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया।